VÍDEO: Socialite criciumense abre mansão em festa luxuosa Nomes como Bruna Olivo, Gordo Rampinelli e Edmilson Zanatta, magnatas das Tintas e do Agro, entre outros ricaços, estiveram na festa... ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 07/04/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A influencer e socialite Élida Feltrin, dona de milhares de seguidores em suas redes sociais, casada com o dentista Aryoswaldo Costa e mãe do dentista das celebridades Maurício Costa, em parceria com o agitador social Douglas Dalló, outra figura que circula entre os milionários do sul, abriu, na noite de sexta-feira, sua mansão em um dos bairros mais nobres de Criciúma, o Pio Corrêa.

Para saber mais sobre essa festa luxuosa e os convidados ilustres, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Justiça manda Alexandre Frota apagar vídeo polêmico que expôs médica durante fiscalização

‘Choro, gritaria e desespero’: testemunhas relatam pânico durante explosão no Morro dos Cavalos

Furtos de cabos é desafio para modernização e manutenção da iluminação pública em Itajaí