VÍDEO: Soltura de MC Poze do Rodo tem 'surfe' de Oruam, herói 'Gelado' e quebra-pau no RJ Saída do funkeiro da penitenciária de Bangu 3 foi marcada por confusão na tarde desta terça-feira (3); Poze do Rodo é investigado por... ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 01h15 (Atualizado em 04/06/2025 - 01h15 )

A soltura do rapper MC Poze do Rodo se transformou em uma espécie de passeata e terminou em quebra-pau na tarde desta terça-feira (3). Fãs do cantor foram convidados pelo também rapper, Oruam, para recepcionar o funkeiro, mas a multidão acabou fora de controle.

Para saber todos os detalhes dessa confusão e a participação do super-herói Gelado, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

