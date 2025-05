VÍDEO: Suspeito de matar namorada estrangulada em SC é preso a 50 km do local do crime Homem era companheiro da vítima e foi encontrado em uma apartamento em Luiz Alves; jovem foi estrangulada até a morte em Jaraguá do... ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 21h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 21h00 ) twitter

O suspeito de matar a jovem Inara Karina Tribess, de 25 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (1º), em Luiz Alves, a cerca de 50 km do local do crime. A vítima foi estrangulada até a morte no bairro Jaraguá 99, em Jaraguá do Sul, nas primeiras horas de quinta.

