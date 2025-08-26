Logo R7.com
VÍDEO: Suspeito joga carro contra policiais durante tentativa de fuga em SC

Investigado por roubo armado e extorsão, homem foi autuado também por tentativa de homicídio qualificado 

ND Mais|Do R7

Um homem de 34 anos foi preso após jogar o carro contra policiais militares durante uma tentativa de fuga em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (25), no bairro Operária Nova. Ninguém ficou ferido, e o suspeito acabou capturado e levado à Delegacia de Polícia.

