VÍDEO: Suspeito joga carro contra policiais durante tentativa de fuga em SC Investigado por roubo armado e extorsão, homem foi autuado também por tentativa de homicídio qualificado ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um homem de 34 anos foi preso após jogar o carro contra policiais militares durante uma tentativa de fuga em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (25), no bairro Operária Nova. Ninguém ficou ferido, e o suspeito acabou capturado e levado à Delegacia de Polícia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso impressionante!

Leia Mais em ND Mais:

Mar, dunas e mirantes: cidade de SC une belezas naturais à praticidade de um centro urbano

Empresária de SC lança apartamento temático para ver ‘olhinhos brilhando’ em experiência mágica

‘Pontal de areia’: a curiosa história por trás do nome de cidade em SC que faz aniversário