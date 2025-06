VÍDEO: Tarcísio de Freitas usa depoimentos por IA para anunciar centro administrativo Personagens aparecem em versão futurista do centro de São Paulo elogiando limpeza e segurança da região; projeto vai concentrar secretarias... ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 03/06/2025 - 18h57 ) twitter

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicou um vídeo nas redes sociais com depoimentos por inteligência artificial elogiando um futuro centro da capital. A publicação, da noite de segunda-feira (2), foi feita para anunciar o projeto de construção do centro administrativo, que prevê centralizar as secretarias estaduais e órgãos da administração direta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse projeto inovador!

