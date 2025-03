VÍDEO: Tempestade vira aviões de cabeça para baixo em Portugal Temporal resultou em mais de 4 mil ocorrências, com quedas de árvore e imóveis destelhados por todo o país ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 18h12 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h12 ) twitter

Uma temporal com ventos de mais de 150 km/h atingiu grande parte de Portugal na manhã desta quinta-feira (20). A “Tempestade Martinho” causou estragos por toda cidade, com queda de árvores e casas destelhadas. No aeroporto de Tires, aviões viraram de cabeça para baixo devido à forte ventania.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os estragos causados pela tempestade.

