VÍDEO: Temporal arranca telhado e deixa cinco escolas sem aulas em SC Um temporal com fortes ventos e muita chuva deixou estragos em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste do estado; município contabiliza... ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 22h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 22h36 ) twitter

ND Mais

A madrugada desta quinta-feira (22) foi marcada por um forte temporal que deixou estragos em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. Ventos intensos e muita chuva causaram a queda de árvores, destelhamento de casas, alagamentos e aulas canceladas em cinco escolas do município. Veja os detalhes:

