VÍDEO: Teto do 'maior restaurante das Américas' desaba durante forte temporal em Curitiba Grande volume de chuva fez o teto de um salão do restaurante Madalosso desabar na noite de quarta-feira (21); funcionários e clientes... ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 22h55 (Atualizado em 22/05/2025 - 22h55 )

O teto do restaurante Madalosso, em Curitiba, no Paraná, desabou durante uma forte chuva na noite de quarta-feira (21). Por conta do alto volume de água, a cobertura da recepção de um dos salões cedeu. Funcionários e clientes precisaram deixar o local.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

