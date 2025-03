Vídeo: torcedor rival presenteia Brahim, autor do gol da vitória do Real Madrid na Champions Torcedor do Atlético de Madrid surpreendeu ao presentear Brahim Díaz, autor do gol da vitória merengue, na saída do clássico madrilenho...

ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 21h46 (Atualizado em 05/03/2025 - 21h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share