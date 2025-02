VÍDEO: Torcida do Figueirense comemora o gol de Gabriel Santiago no Scarpelli Com setor B aberto aos torcedores, gol de Gabriel Santiago fez a torcida do Figueirense comemorar no Scarpelli ND Mais|Do R7 26/01/2025 - 00h07 (Atualizado em 26/01/2025 - 00h07 ) twitter

O ingresso a R$ 200 afastou torcedores do Figueirense no clássico, mas um grande número foi ao estádio Orlando Scarpelli acompanhar o jogo no telão e comemorou muito o gol da Gabriel Santiago em cima do Avaí.

Para mais detalhes e para assistir ao vídeo da comemoração, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

