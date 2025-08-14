VÍDEO: Touro ‘desgovernado’ de 800 kg causa pânico em pequena cidade de SC
Animal fugiu de caminhão boiadeiro, avançou contra pessoas e danificou estrutura de posto de combustível em Orleans
Um touro desgovernado, de aproximadamente 800 kg, causou pânico entre os moradores de Orleans, no Sul de Santa Catarina, na noite de terça-feira (12). O animal fugiu de um caminhão boiadeiro e estava solto em via pública. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para conter a situação no posto de combustível Colinas. Segundo os órgãos de segurança, o touro apresentava um comportamento agressivo e avançava contra as pessoas.
