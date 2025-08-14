VÍDEO: Touro ‘desgovernado’ de 800 kg causa pânico em pequena cidade de SC Animal fugiu de caminhão boiadeiro, avançou contra pessoas e danificou estrutura de posto de combustível em Orleans ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 03h37 (Atualizado em 14/08/2025 - 03h37 ) twitter

Um touro desgovernado, de aproximadamente 800 kg, causou pânico entre os moradores de Orleans, no Sul de Santa Catarina, na noite de terça-feira (12). O animal fugiu de um caminhão boiadeiro e estava solto em via pública. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para conter a situação no posto de combustível Colinas. Segundo os órgãos de segurança, o touro apresentava um comportamento agressivo e avançava contra as pessoas.

