Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

VÍDEO: Touro ‘desgovernado’ de 800 kg causa pânico em pequena cidade de SC

Animal fugiu de caminhão boiadeiro, avançou contra pessoas e danificou estrutura de posto de combustível em Orleans

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um touro desgovernado, de aproximadamente 800 kg, causou pânico entre os moradores de Orleans, no Sul de Santa Catarina, na noite de terça-feira (12). O animal fugiu de um caminhão boiadeiro e estava solto em via pública. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para conter a situação no posto de combustível Colinas. Segundo os órgãos de segurança, o touro apresentava um comportamento agressivo e avançava contra as pessoas.

Para saber mais sobre essa situação inusitada e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.