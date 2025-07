VÍDEO: Trabalhador morre em incêndio de grandes proporções em empresa de SC O incêndio de grandes proporções foi registrado no início da tarde desta terça-feira (15), em Flor do Sertão, no Extremo-Oeste do estado... ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 03h56 (Atualizado em 16/07/2025 - 03h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um incêndio de grandes proporções resultou na morte de um trabalhador em uma empresa localizada às margens da SC-161, em Flor do Sertão, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. O incidente foi registrado por volta das 12h50 desta terça-feira (15). Segundo informações apuradas no local, o trabalhador teria inalado fumaça e foi encontrado carbonizado dentro da empresa.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Bebê engasgado com brinquedo é salvo por aluno bombeiro em SC

Governo de SC antecipa 13º salário aos servidores públicos e injeta R$ 686 milhões na economia

Hospital revela estado de funcionário vítima de grave acidente na ETA Cubatão em Joinville