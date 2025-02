VÍDEO: Trabalhadora é atropelada por carro desgovernado e fica gravemente ferida em Joinville Mulher voltava do trabalho quando foi atropelada pelo automóvel; motorista estaria com sinais de embriaguez ND Mais|Do R7 24/02/2025 - 18h47 (Atualizado em 24/02/2025 - 18h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atropelada por um carro desgovernado em Joinville, no Norte de Santa Catarina. O caso foi registrado na noite de sábado (22), no bairro Morro do Meio.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Justiça decide futuro de contrato emergencial com empresa de merenda escolar em Blumenau

A Saúde do Governo

VÍDEO: Cão é amarrado e arrastado por camionete em Chapecó