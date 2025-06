VÍDEO: Trem ‘esbarra’ em ônibus e congestiona trânsito em Joinville Imagens flagraram o momento em que o ônibus quase atingiu um pedestre ND Mais|Do R7 21/06/2025 - 07h36 (Atualizado em 21/06/2025 - 07h36 ) twitter

Uma colisão entre um ônibus de viagem e um trem provocou transtornos no trânsito da zona sul de Joinville na tarde desta sexta-feira (20). O acidente aconteceu por volta das 17h40, no bairro Itaum. Uma pessoa quase foi atingida pelo ônibus. Segundo informações da Polícia Militar, o trem se dirigia sentido São Francisco do Sul, Litoral de Santa Catarina, quando colidiu contra o ônibus de viagem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse acidente!

