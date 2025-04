VÍDEO: ‘Turma do grau’ é flagrada fazendo manobras perigosas de moto e acaba detida em Itajaí Polícia Militar agiu rapidamente na intercepção da "turma do grau" em Itajaí na noite desta quarta-feira (9); veja imagens ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 00h06 (Atualizado em 11/04/2025 - 00h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A “turma do grau”, protagonizada por motociclistas no bairro Itaipava em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, foi encerrada por equipes da Polícia Militar que atuaram rapidamente após as denúncias na noite desta quarta-feira (9).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a ação da polícia e as consequências para os envolvidos.

Leia Mais em ND Mais:

Homem é preso por tentar atropelar a ex-companheira na frente da filha de 7 anos em SC

Confira os preços dos ingressos para a estreia do Figueirense na Série C

VÍDEO: Jovens são arremessadas a 50 metros e morrem atropeladas na faixa de pedestres em SP