VÍDEO: Vândalo atira pedra e quebra vidros de delegacia na Grande Florianópolis

Câmera de segurança registrou a ação na madrugada de domingo (24), em delegacia de Tijucas; autor do ataque ainda não foi identificado...

ND Mais

ND Mais

A delegacia de Polícia Civil de Tijucas, na Grande Florianópolis, foi alvo de vandalismo durante a madrugada de domingo (24). Um homem atirou uma pedra na fachada do estabelecimento e quebrou vidros e a porta de entrada.

