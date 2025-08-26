VÍDEO: Vândalo atira pedra e quebra vidros de delegacia na Grande Florianópolis
Câmera de segurança registrou a ação na madrugada de domingo (24), em delegacia de Tijucas; autor do ataque ainda não foi identificado...
A delegacia de Polícia Civil de Tijucas, na Grande Florianópolis, foi alvo de vandalismo durante a madrugada de domingo (24). Um homem atirou uma pedra na fachada do estabelecimento e quebrou vidros e a porta de entrada.
A delegacia de Polícia Civil de Tijucas, na Grande Florianópolis, foi alvo de vandalismo durante a madrugada de domingo (24). Um homem atirou uma pedra na fachada do estabelecimento e quebrou vidros e a porta de entrada.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse incidente!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: