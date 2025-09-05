VÍDEO: Vazamento de água rompe asfalto, forma chafariz e complica trânsito em Joinville
Rua Tuiuti, no bairro Aventureiro, tem trânsito no sistema pare e siga; motoristas são orientados a buscar rotas alternativas
Um vazamento de água rompeu o asfalto na Rua Tuiuti, no bairro Aventureiro, em Joinville, e provocou um grande fluxo de água nesta quinta-feira (4). O trânsito está parcialmente liberado, mas ainda não há previsão de normalização devido à complexidade dos reparos.
Um vazamento de água rompeu o asfalto na Rua Tuiuti, no bairro Aventureiro, em Joinville, e provocou um grande fluxo de água nesta quinta-feira (4). O trânsito está parcialmente liberado, mas ainda não há previsão de normalização devido à complexidade dos reparos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incidente e as orientações para motoristas.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incidente e as orientações para motoristas.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: