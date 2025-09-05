VÍDEO: Vazamento de água rompe asfalto, forma chafariz e complica trânsito em Joinville Rua Tuiuti, no bairro Aventureiro, tem trânsito no sistema pare e siga; motoristas são orientados a buscar rotas alternativas ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 21h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 21h57 ) twitter

Um vazamento de água rompeu o asfalto na Rua Tuiuti, no bairro Aventureiro, em Joinville, e provocou um grande fluxo de água nesta quinta-feira (4). O trânsito está parcialmente liberado, mas ainda não há previsão de normalização devido à complexidade dos reparos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incidente e as orientações para motoristas.

