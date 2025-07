VÍDEO: Vazamento de gás interdita BR-470 e evacua shopping em Blumenau Trânsito foi bloqueado nos dois sentidos da rodovia ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 04h56 (Atualizado em 15/07/2025 - 04h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um vazamento de gás próximo à unidade operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal), no bairro Salto do Norte, em Blumenau, interditou o trânsito na BR-470 e evacuou o Norte Shopping, por volta das 15h40 desta segunda-feira (14). O bloqueio ocorreu no quilômetro 51 da rodovia, nos dois sentidos, como medida preventiva. O tráfego foi liberado às 16h15, segundo a PRF.

Para mais detalhes sobre o incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Esposa faz vaquinha para levar corpo do marido de volta ao Pará após acidente em Blumenau

Painel discute o crescimento do mercado imobiliário no Norte da Ilha

Mensagem em árvore chama atenção em local de acidente com duas mortes na BR-470 em SC