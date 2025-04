VÍDEO: Vegetação em praia de Itajaí pega fogo e combate de chamas é difícil Incêndio acontece em morro, o que torna combate de chamas em vegetação em praia de Itajaí mais complexo ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 08/04/2025 - 16h27 ) twitter

A vegetação na Praia da Solidão, no bairro Cabeçudas, em Itajaí, pegou fogo na tarde da última segunda-feira (07). O combate das chamas foi difícil, pois elas cobriam uma área de vegetação nativa em um morro.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre o combate às chamas e as ações das autoridades no local.

