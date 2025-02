VÍDEO: ‘Véio da Havan’ faz paródia de ‘Descer pra BC’ com dupla sertaneja para comercial "Descer pra BC" se consolida com um hit de verão e paródias não param de se multiplicar nas redes sociais ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 18h08 (Atualizado em 31/01/2025 - 18h08 ) twitter

As paródias do hit de verão “Descer pra BC” não param de se multiplicar e, desta brincadeira, nem o “Véio da Havan” ficou de fora. Luciano Hang lançou nesta sexta-feira (31) uma campanha publicitária com a presença da dupla sertaneja Brenno e Matheus cantando “Descer pra Havan”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa divertida paródia!

