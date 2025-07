VÍDEO: Veja as cenas mais inusitadas e congelantes do rigoroso inverno de Santa Catarina De roupas congeladas no varal a pinguins na beira da praia, o inverno no estado catarinense coleciona momentos impressionantes até... ND Mais|Do R7 06/07/2025 - 21h56 (Atualizado em 06/07/2025 - 21h56 ) twitter

Não é para amadores! O inverno em Santa Catarina mal começou e já coleciona situações e cenas impressionantes. Na quarta-feira passada (25), Florianópolis registrou a temperatura mais baixa dos últimos 25 anos, −0,84 °C, segundo dados da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina). Nas redes sociais, moradores e turistas compartilham cenas inusitadas do inverno na capital e no estado catarinense, que vão desde roupas congeladas no varal até pinguins nadando nas praias catarinenses.

Para conferir todas as imagens e detalhes sobre esse inverno rigoroso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

