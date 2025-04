VÍDEO: Veja o lance da lesão do volante Breno, do Figueirense Volante Breno sofreu lesão de ligamento cruzado anterior na estreia do Figueirense na Série C contra a Ponte Preta ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 17/04/2025 - 05h05 ) twitter

O volante Breno será desfalque no Figueirense pelos próximos meses após ter confirmada a lesão de ligamento cruzado anterior nesta terça-feira (15). O lance aconteceu aos 36 minutos do primeiro tempo após dividida com o volante Léo Índio, da Ponte Preta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre a lesão do jogador!

