VÍDEO: Veja o momento em que corpo de empresário é resgatado de buraco em Interlagos Caso do empresário morto em Interlagos intriga autoridades e mobiliza investigação do Departamento de Homicídios; corpo foi encontrado... ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 04/06/2025 - 18h57 )

Imagens divulgadas nesta quarta-feira (4) mostram o trabalho dos bombeiros durante o resgate do corpo do empresário morto em Interlagos, Adalberto Júnior, de 35 anos. O cadáver foi localizado em uma área em obras nas imediações do Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista.

Para mais detalhes sobre este caso trágico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

