VÍDEO: Vendaval de dois minutos destelha casas e derruba postes no Extremo-Oeste de SC Defesa Civil Municipal atua para atender os danos após vendaval forte que causou transtornos na cidade de São Miguel do Oeste ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 04/06/2025 - 18h57 )

Dois minutos de chuva acompanhada de um forte vendaval foram suficientes para causar transtornos pontuais em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, na tarde desta quarta-feira (4). Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil de São Miguel do Oeste, William Lanza, por volta das 15 horas, a cidade foi atingida por um vendaval de forte impacto e grandes proporções.

