VÍDEO: Viatura da PM se envolve em acidente a caminho de ocorrência em Joinville Colisão envolveu viatura da polícia, carro e caminhão no bairro Aventureiro ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 01h05 (Atualizado em 12/02/2025 - 01h05 )

Uma viatura da PM (Polícia Militar) se envolveu em um acidente enquanto estava a caminho de uma ocorrência, na tarde desta terça-feira (11), em Joinville. A colisão envolveu dois carros e um caminhão e foi registrado por uma câmera de monitoramento.

Para mais detalhes sobre o acidente e as imagens do momento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

