VÍDEO: Viga de concreto gigante tomba de caminhão na BR-280 durante manobra Um laudo pericial está sendo elaborado para determinar as causas do acidente com viga de concreto ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma viga de concreto de grandes proporções tombou durante o transporte em Guaramirim, no Norte de Santa Catarina, no sábado (15). O incidente ocorreu no km 49,5 da BR-280, quando o material era deslocado sobre um caminhão.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Seis mortes por afogamento marcam o final de semana em Santa Catarina

Jovem é preso após invadir casa, ficar nu e se masturbar em Criciúma

Ônibus de transporte coletivo se envolve em acidente com ferido em Chapecó; ‘Sol ofuscou’