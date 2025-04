VÍDEO: Vigilante é agredido por dois jovens ao tentar apartar briga em parque de SC Suspeitos foram detidos após agredirem vigilante em parque no bairro Ilha da Figueira, em Jaraguá do Sul. ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 00h40 (Atualizado em 29/04/2025 - 00h40 ) twitter

Um vigilante de 35 anos foi agredido na tarde desse domingo (27) ao tentar intervir em uma briga entre dois jovens no Parque Linear Via Verde, em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina.

