VÍDEO: ‘Vulcão de cocô’ entra em erupção em praia famosa do Rio e espanta banhistas com fedor

Um buraco na areia da Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, causou um vazamento de esgoto que lançou dejetos para o alto, provocando mau cheiro no local. O “vulcão de cocô” foi registrado por banhistas na noite de terça-feira (18), que reclamaram do fedor.

Para mais detalhes sobre este incidente inusitado, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

