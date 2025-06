VÍDEOS: Acidente deixa motociclista gravemente ferido e trava trânsito em ponte de Joinville Colisão entre duas motos na Ponte do Trabalhador deixou vítima com politraumatismo no bairro Boa Vista ND Mais|Do R7 02/06/2025 - 22h17 (Atualizado em 02/06/2025 - 22h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um acidente deixou um motociclista com diversos ferimentos graves na manhã desta segunda-feira (02) em Joinville. A colisão entre duas motos aconteceu na Ponte do Trabalhador por volta das 7h15. O acidente também deixou o trânsito na região do bairro Boa Vista parcialmente bloqueado durante a manhã.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências.

Leia Mais em ND Mais:

Na mira de Putin: ex-chefe da CIA revela próximo alvo da Rússia após invasão à Ucrânia

Justiça manda investigar ‘mãe’ de bebê reborn após processo por licença-maternidade

Sargento da PM que matou esposa com 51 facadas tenta provar que foi medicado sem saber