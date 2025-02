VÍDEOS: Acidente entre carreta e guincho da Arteris bloqueia BR-376 entre SC e PR Acidente aconteceu no km 662 da rodovia em Tijucas do Sul, na pista sentido Garuva ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 21h26 (Atualizado em 06/02/2025 - 21h26 ) twitter

Um acidente envolvendo uma carreta e um guincho da Arteris Litoral Sul interditou totalmente a BR-376, entre Santa Catarina e Paraná, na tarde desta quinta-feira (6). A colisão aconteceu por volta das 14h no km 662 da rodovia.

Para mais detalhes e vídeos do acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

