VÍDEOS: Acúmulo da chuva derruba muro sobre condomínio na Brava, em Itajaí Imagens mostram o estrago do volume da água nos últimos dias; acúmulo da chuva derruba muro e coloca em risco moradores da praia Brava... ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 16h28 (Atualizado em 23/01/2025 - 16h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O acúmulo da chuva derruba muro de divisa a um terreno desapropriado para a construção de um sistema de macrodrenagem do Binário da Praia Brava, em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, causando riscos para a comunidade da Osvaldo Reis.

Saiba mais sobre os riscos enfrentados pelos moradores e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Idoso é encontrado morto após incêndio em edificação no Sul de SC

‘Totalmente indicada’: brasileiros reagem ao anúncio de Fernanda Torres no Oscar 2025

Atacante do JEC marca dois na primeira vitória do time e assume artilharia do Catarinense