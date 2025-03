VÍDEOS: Casa geminada pega fogo em Joinville após barulho de fogos de artifício Moradores suspeitam que o fogo no bairro Boehmerwald tenha sido causado por fogos de artifício ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 28/03/2025 - 17h06 ) twitter

Um incêndio atingiu uma casa geminada na tarde dessa sexta-feira (28) no bairro Boehmerwald, em Joinville, no Norte catarinense. Moradores suspeitam que o fogo tenha sido causado por fogos de artifício, pois relataram ter ouvido barulhos do artefato momentos antes das chamas se espalharem. A causa, no entanto, será determinada apenas após perícia.

