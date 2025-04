VÍDEOS: Casas na praia do Forte são demolidas após 30 anos de disputa Imóveis erguidos em área protegida pelo Iphan são alvo de disputa entre Justiça e moradores desde 1991 ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 21h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 21h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Quatro casas na praia do Forte, em Florianópolis, foram demolidas na manhã desta terça-feira (29), após uma briga judicial que se arrasta há mais de 30 anos. Imagens (assista abaixo) mostram o momento que máquinas derrubam as residências, apesar da resistência e protesto de moradores, que passaram a noite no local em vigília.

Para saber mais sobre essa polêmica e os desdobramentos da demolição, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: Geada transforma a Serra de SC em tapete branco e encanta moradores em manhã gelada

Impresso ou QR Code: Como você prefere usar o cardápio em bares e restaurantes?

Da lama ao gabinete: um ano após tragédia no RS, cão Arroio é mascote e atração em Chapecó