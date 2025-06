VÍDEOS: Chuva de granizo surpreende moradores de Joinville Imagens que circulam pelas redes sociais mostram pedras de gelo de tamanhos variados na Zona Sul de Joinville ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 09/06/2025 - 16h17 ) twitter

Uma chuva intensa acompanhada de granizo surpreendeu moradores de Joinville, no Norte de Santa Catarina, no fim da manhã desta segunda-feira (9). A Defesa Civil de Joinville informou que a chuva de granizo que caiu em alguns locais da Zona Sul do município não estava prevista nos modelos meteorológicos para a região.

Para mais detalhes sobre este fenômeno inesperado, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

