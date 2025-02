VÍDEOS: Consulta médica de ‘bandidão’ bloqueia cruzamento em Itajaí Um apenado de alta periculosidade da Canhanduba precisou fazer uma consulta médica e, por segurança, cruzamento de Itajaí foi bloqueado... ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 07/02/2025 - 17h07 ) twitter

O trecho do cruzamento entre as ruas Lauro Müller e Olímpio Miranda Junior, no Centro de Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, foi bloqueado por volta das 9h desta quinta-feira (7), para a consulta médica de um “bandidão” de alta periculosidade.

