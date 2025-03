VÍDEOS: Criminosos não perdoam e deixam Itajaí sem água Bandidos furtaram reservatórios de água, utilizados como reforço diante da crise hídrica que Itajaí enfrenta e foram encontrados já... ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 17h07 (Atualizado em 07/03/2025 - 17h07 ) twitter

A ação de criminosos nesta quinta-feira (6), contribuiu para a falta de água no bairro Fazenda em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina. Os suspeitos furtaram caixas d’águas e foram capturados em Joinville, mais ao Norte do Estado.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa situação alarmante e as ações da Guarda Municipal.

