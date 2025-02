VÍDEOS: Depois de uma semana, chuvas intensas voltam a provocar caos na Grande Florianópolis Defesa Civil da Capital alerta para iminência de chuvas volumosas e persistentes entre a noite desta sexta-feira (24) e sábado (25) ND Mais|Do R7 25/01/2025 - 05h05 (Atualizado em 25/01/2025 - 05h05 ) twitter

Vários pontos da Grande Florianópolis estão alagados devido às chuvas intensas que atingem a região desde o início da noite desta sexta-feira (24). Segundo a Defesa Civil de Florianópolis, a população deve ficar atenta para a iminência de mais chuvas até sábado (25).

