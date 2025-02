VÍDEOS: Grave acidente entre caminhão e ônibus deixa pessoas feridas na BR-376 entre SC e PR Colisão aconteceu no km 664 da BR-376 em Guaratuba, na pista sentido Santa Catarina ND Mais|Do R7 20/02/2025 - 06h05 (Atualizado em 20/02/2025 - 06h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um grave acidente deixou diversas pessoas feridas na BR-376, em Guaratuba, na madrugada entre quarta (19) e quinta-feira (20). A colisão entre um ônibus e um caminhão aconteceu no km 664 da rodovia, sentido Santa Catarina, e causa interdição do tráfego no local.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Hercílio Luz perde para o Criciúma e Campeonato Catarinense tem seu primeiro rebaixado

Jorginho Mello se antecipa e faz mudanças no primeiro escalão

Brusque vence Trem-AP com gols de Pollero e Diego Mathias e avança na Copa do Brasil