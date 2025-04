VÍDEOS: Loja de shopping em SC pega fogo e causa correria e empurra-empurra Fogo estava concentrado no depósito, localizado no 1º andar do prédio; apesar do susto, ninguém ficou ferido ND Mais|Do R7 20/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 20/04/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma loja localizada dentro de um shopping pegou fogo na noite deste sábado (19). O incêndio aconteceu no ViaCatarina, de Palhoça, na Grande Florianópolis. A situação causou correria e empurra-empurra. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o fogo estava concentrado no depósito de uma loja, situado no 1º andar. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Para mais detalhes sobre o incidente e as reações das autoridades, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Adolescentes ficam gravemente feridas após bater bicicleta contra pilar em SC

Aposta de SC leva mais de R$ 52 milhões na Mega-Sena

Banco de Obras Costeiras: entenda medida que SC quer adotar para preservar as praias