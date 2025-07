Vídeos mostram casas tomadas por fogo intenso em Blumenau Duas, das cinco casas construídas no mesmo terreno, foram completamente destruídas pelas chamas nessa sexta-feira (18) ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 19/07/2025 - 23h17 ) twitter

ND Mais

Um incêndio em Blumenau destruiu duas casas, no bairro Tribess, na tarde dessa sexta-feira (18). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas já tinham se alastrado quando as guarnições chegaram no local.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

