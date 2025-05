VÍDEOS: Neve cai em São Joaquim e transforma cidade em cenário de filme São Joaquim registrou uma das menores temperaturas do estado na manhã desta quinta-feira (29), atrás apenas de Urupema e Urubici ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 22h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 22h36 ) twitter

A primeira neve de 2025 protagonizou um espetáculo em Santa Catarina, na manhã desta quinta-feira (29). O fenômeno encantou turistas e moradores de São Joaquim, na região serrana, que amanheceu com paisagens pintadas de branco.

