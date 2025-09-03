Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

VÍDEOS: Polícia identifica adolescentes envolvidos em ataque nas creches de cidade em SC

Investigações apontam envolvimento de adolescentes em ataque nas creches em Araquari; medidas socioeducativas podem ser aplicadas

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Alguns dos adolescentes suspeitos de invadir e depredar dois Centros de Educação Infantil em Araquari foram identificados pela Polícia Civil. O caso aconteceu na noite de 23 de agosto e foi registrado por câmeras de segurança. A investigação continua para definir todos os envolvidos.

Para mais detalhes sobre este caso e as medidas que podem ser tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.