VÍDEOS: Polícia identifica adolescentes envolvidos em ataque nas creches de cidade em SC Investigações apontam envolvimento de adolescentes em ataque nas creches em Araquari; medidas socioeducativas podem ser aplicadas ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 02h17 (Atualizado em 03/09/2025 - 02h17 )

Alguns dos adolescentes suspeitos de invadir e depredar dois Centros de Educação Infantil em Araquari foram identificados pela Polícia Civil. O caso aconteceu na noite de 23 de agosto e foi registrado por câmeras de segurança. A investigação continua para definir todos os envolvidos.

Para mais detalhes sobre este caso e as medidas que podem ser tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

