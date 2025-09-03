VÍDEOS: Polícia identifica adolescentes envolvidos em ataque nas creches de cidade em SC
Investigações apontam envolvimento de adolescentes em ataque nas creches em Araquari; medidas socioeducativas podem ser aplicadas
Alguns dos adolescentes suspeitos de invadir e depredar dois Centros de Educação Infantil em Araquari foram identificados pela Polícia Civil. O caso aconteceu na noite de 23 de agosto e foi registrado por câmeras de segurança. A investigação continua para definir todos os envolvidos.
