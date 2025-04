VÍDEOS: Policiais puxam cabelo de mulher durante confusão em Camboriú Imagens mostram o momento em que dois policiais puxam cabelo de mulher, durante o atendimento de uma rixa no Centro de Camboriú; PM... ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 23/04/2025 - 05h05 ) twitter

Imagens de policiais militares de Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, puxando o cabelo de uma mulher viralizou na internet nesta terça-feira (22). O vídeo mostra uma ocorrência de rixa no Centro da cidade no último domingo (20). Os agentes foram acionados por volta das 22h, até um estabelecimento comercial na rua Coronel Benjamin Vieira, em Camboriú.

Para mais detalhes sobre o ocorrido e as repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

