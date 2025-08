VÍDEOS: Rua vira barricada em chamas após demolição de casas em Joinville Moradores reagiram à derrubada de construções em área de preservação no bairro Ulysses Guimarães ND Mais|Do R7 01/08/2025 - 22h17 (Atualizado em 01/08/2025 - 22h17 ) twitter

Manifestantes bloquearam a rua Dilson Funaro, em Joinville, com entulhos em chamas, no fim da tarde dessa quinta-feira (31). O protesto ocorreu após a demolição de casas irregulares em uma APP (Área de Preservação Permanente), no bairro Ulysses Guimarães.

Para saber mais sobre essa manifestação e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

