VÍDEOS: Um ano após tragédia, RS volta a ter enchentes em 16 cidades Segundo a Defesa Civil gaúcha, os municípios reportaram danos relacionados às chuvas, como alagamentos, destelhamentos e bloqueios... ND Mais|Do R7 10/05/2025 - 05h05 (Atualizado em 10/05/2025 - 05h05 )

Um ano após a pior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, cujas fortes chuvas provocaram a morte de 183 pessoas e deixaram mais de 600 mil pessoas fora de casa em 478 das 497 cidades gaúchas, o estado voltou a registrar novos temporais com alagamentos e destelhamentos nesta sexta-feira (9). Desde quarta-feira (7), as fortes chuvas têm voltado a causar enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil gaúcha, 16 municípios reportaram danos ou ocorrências relacionadas às tempestades.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre as enchentes no estado.

