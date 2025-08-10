Vidro quebrado, lixo e chuva: abrigos de ônibus são alvos de vandalismo em cidade de SC
Passageiros relatam caos nos pontos de ônibus de São José e temem os riscos da precariedade dos locais que deveriam servir para proteger...
Pontos de ônibus do município de São José estão em situação precária. Vandalizados, com vidros quebrados, deixam de cumprir a função de proteger os cidadãos na hora de esperar o transporte coletivo, sobretudo nos dias de chuva e frio.
Para saber mais sobre a situação dos abrigos de ônibus e as ações da prefeitura, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
