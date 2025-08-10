Vidro quebrado, lixo e chuva: abrigos de ônibus são alvos de vandalismo em cidade de SC Passageiros relatam caos nos pontos de ônibus de São José e temem os riscos da precariedade dos locais que deveriam servir para proteger... ND Mais|Do R7 09/08/2025 - 21h57 (Atualizado em 09/08/2025 - 21h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Pontos de ônibus do município de São José estão em situação precária. Vandalizados, com vidros quebrados, deixam de cumprir a função de proteger os cidadãos na hora de esperar o transporte coletivo, sobretudo nos dias de chuva e frio.

Para saber mais sobre a situação dos abrigos de ônibus e as ações da prefeitura, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Irmãos de SC se tornam pais ao mesmo tempo e netos nascem com apenas um mês de diferença

VÍDEO: SC registra neve pela 3ª vez na temporada de frio em 2025: ‘sentindo na pele’

Romaria dos Motociclistas pode ganhar formato de festival com show católico em SC