Vidro quebrado, lixo e chuva: abrigos de ônibus são alvos de vandalismo em cidade de SC

Passageiros relatam caos nos pontos de ônibus de São José e temem os riscos da precariedade dos locais que deveriam servir para proteger...

ND Mais

ND Mais|Do R7

Pontos de ônibus do município de São José estão em situação precária. Vandalizados, com vidros quebrados, deixam de cumprir a função de proteger os cidadãos na hora de esperar o transporte coletivo, sobretudo nos dias de chuva e frio.

