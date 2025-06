Vigilante segue internado após desabamento em escola em SC; veja estado de saúde Após o acidente, aulas foram suspensas por um dia e serão retomadas nesta quinta-feira (27) ND Mais|Do R7 27/06/2025 - 00h16 (Atualizado em 27/06/2025 - 00h16 ) twitter

O vigilante atingido pelo desabamento da marquise da Escola de Ensino Fundamental Aluísio Carvalho de Oliveira, em Corupá, no Norte catarinense, permanece internado em estado estável, segundo informou a prefeitura nesta quarta-feira (26). A estrutura desabou por volta das 7h30 de terça-feira (25), na entrada principal da unidade — a maior da rede municipal. No momento do acidente, os alunos já estavam em sala de aula e não se feriram.

Para mais detalhes sobre o estado de saúde do vigilante e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

