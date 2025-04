Vila Nova x Chapecoense pela Série B: onde assistir ao vivo com imagens Chapecoense tenta a terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro para se aproximar do G-4 ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 04h59 (Atualizado em 26/04/2025 - 04h59 ) twitter

Vila Nova e Chapecoense se enfrentam na noite desta sexta-feira (25) em duelo válido pela quinta rodada da Série B. A bola rola no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO), a partir das 21h (de Brasília). A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

