Vingança com 13 tiros leva polícia a identificar 17 membros de facção na Grande Florianópolis Investigação começou com um dos chefes da facção, condenado este mês pelo assassinato de um homem por vingança com 13 tiros na comunidade...

24/04/2025 - 22h00

