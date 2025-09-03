Vingança teria motivado assassinato de gaúcho em SC Um suspeito foi preso na terça-feira e outros dois seguem foragidos por envolvimento no crime que ocorreu em agosto, em Balneário Arroio... ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 20h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h57 ) twitter

A Polícia Civil avançou na investigação do assassinato de Everaldo da Conceição Silva dos Santos, de 29 anos, gaúcho morto a tiros em Balneário Arroio do Silva, no Extremo Sul de Santa Catarina. O crime aconteceu em agosto, durante uma emboscada na Avenida Santa Catarina, e teria sido motivado por vingança e pela suposta atuação de um grupo criminoso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso intrigante.

